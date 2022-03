Dieven plunderen werfcontainers in Abdij van Roosenberglaan

Hamme Amber (24) wint Miss Tattoover­kie­zing: “Inspira­tie­bron zijn voor vrouwen met maatje meer dat ook zij trots mogen zijn op hun lichaam”

Amber Lemey( 24) uit Hamme heeft onlangs een Miss Tattooverkiezing gewonnen in Antwerpen. De vrouw is dol op tattoos en werkt ook zelf in een tattooshop in Antwerpen. “Het was een heel impulsieve deelname, maar ik ben blij dat ik gewonnen heb. Ik wil tonen dat je als volslank meisje ook heel fier op je lichaam mag zijn", zegt Amber.

1 maart