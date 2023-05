Diëtiste Trees Peersman deelt tips tegen overmatig snoepen en snacks in nieuw boek ‘Voila, ik kan het wel laten”: “Op zoek naar onderliggende redenen eetbuien”

PORTRET. Guy De Jonghe (43), topchef die na zijn uren ook pinten tapt: “Caféleven zit in mijn bloed”

Guy De Jonghe is niet alleen chef-kok van het Michelin-genoteerd restaurant Nova in Sint-Niklaas, maar sinds kort ook cafébaas. Met bar ‘Veronica’ op de Grote Markt keert hij in zijn vrije uren terug naar een oude liefde: “Je leeft er helemaal van op.”