Dief forceert automaat voor bereide maaltijd: “Hij overwoog zelfs even om steen door het glas te gooien”

Nieuwe stadhuis­vleu­gel even ontruimd na loos alarm: “Mazoutgeur in gebouw”

De nieuwe vleugel van het stadhuis in Sint-Niklaas is woensdagmiddag ontruimd geweest nadat er een verdachte mazoutgeur was opgemerkt. Een honderdtal personeelsleden en bezoekers werden tijdelijk geëvacueerd op de Grote Markt. Na controle door de brandweer bleek het om een loos alarm te gaan.