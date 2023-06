Dader van moordpoging nu ook voor politierechtbank: “Reed dag na poging nog hele tijd met bromfiets tijdens lopend rijverbod om zich te verstoppen”

Kevin V.C. uit Sint-Niklaas stond dinsdag voor de politierechtbank in Dendermonde terecht voor het rijden tijdens een lopend rijverbod en met een bromfiets die niet ingeschreven was of gekeurd. De man had een dag voordien ook een moordpoging gepleegd op Sophie V. en was nadien een hele dag op de vlucht. Bij zijn arrestatie werd ook duidelijk dat hij toen nog meerdere keren had gereden in de dagen voor de moord. “Ik dacht oprecht dat ik met een A-klasse wel mocht rijden", verklaarde V.C., die intussen ook geïnterneerd is voor de moordpoging.