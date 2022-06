Cultuurraad organiseert bezoek aan huis Sombeekse meesterschilder Edmond Verstraeten

Temse RESTOTIP. Nero: “Mediter­raan­se keuken met zicht op de Schelde”

Restaurant Nero is de nieuwste gastronomische aanwinst van Temse. Gelegen op de bovenverdieping van de plaatselijke watersportvereniging krijgen klanten er een fraai Scheldezicht bovenop. Nero betekent ‘water’ in het Grieks en ‘zwart’ in het Italiaans. De mediterraanse gerechten doen echter eerder mijmeren aan het azuurblauw van de Middellandse Zee.

