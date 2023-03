“Computer spelletje blad-steen-schaar leren spelen”: Dietrich dompelt jongeren onder in wondere wereld van artificiële intelligentie

Sinds de doorbraak van ChatGPT is artificiële intelligentie niet uit de actualiteit weg te branden. Waasmunsteraar Dietrich Heiser ontwikkelde met zijn STEM-academie een kennismakingsopleiding om kinderen wegwijs te maken in artificiële intelligentie. “Een computer beelden, geluiden of een lichaamshouding leren herkennen? Het is allemaal mogelijk.”

Volledig scherm De leerlingen leren hun computer via artificiële intelligentie om een spelletje blad-steen-schaar te spelen. © Yannick De Spiegeleir

Dietrich is niet aan zijn proefstuk toe. Via gratis STEM-evenementen leerde hij jongeren eerder al met drones vliegen of programmeren. “Mijn doel met onze STEM-academie is om kinderen in contact te brengen met technologische innovaties die in de toekomst onderdeel zullen worden van het dagelijks leven”, vertelt de Waasmunsteraar. Dat artificiële intelligentie de komende jaren steeds meer zal gebruikt worden voor professionele en privédoeleinden mag duidelijk zijn.

Ontwikkelingskansen

Op basisschool Sint-Franciscus in het centrum van Waasmunster krijgen leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar de kans om vier weken lang na de schooluren een vierdelige opleiding artificiële intelligentie op te volgen. “We willen al onze leerlingen op morgen voorbereiden en hen alle ontwikkelingskansen bieden. In die filosofie past deze STEM-academie volledig”, zegt juf en deeltijds directeur Veerle Van Houdt van de Sint-Franciscusschool.

Volledig scherm Dietrich Heiser dompelt de leerlingen van Sint-Franciscus onder in de wondere wereld van artificiële intelligentie. © Yannick De Spiegeleir

Via het programma Scratch leert Dietrich de kinderen om een spelletje blad-steen-schaar met hun computer te spelen. “Door meerdere foto’s van hun hand in de houding van een blad, steen of schaar te laten maken, leert de computer die houdingen herkennen”, legt Dietrich uit. Het resulterende artificiële model wordt vervolgens in Scratch gebruikt bij de programmatie van het spel.

Zelf games maken

Voor Arwin en Warre, beiden 10 jaar oud, klinkt het als muziek in de oren. “Ik vind het fantastisch om te programmeren en wil bijleren over hoe je zelf games maakt”, zegt Arwin. Dietrich heeft voor de toekomst nog ambitieuze plannen met zijn STEM-academies. “Kinderen zijn al op jonge leeftijd in staat om complexe technologieën te begrijpen en toe te passen. Voor het eerste tot het derde leerjaar heb ik ook een introductie ontwikkeld om hen de eerste kneepjes van het programmeren te leren. De bedoeling is om later ook buiten de schoolmuren op pad te gaan en bijvoorbeeld aan de slag te gaan om een computer dierengeluiden te laten herkennen.”

Volledig scherm De 10-jarige Arwin wil zelf ook games ontwikkelen. © Yannick De Spiegeleir

Geïnteresseerde scholen die in de toekomst gebruik willen maken van het 0€ STEM-aanbod kunnen zich melden via info@i-ludus.be. Om de STEM-academies ook in de toekomst gratis aan te bieden, is Dietrich op zoek naar de steun van geïnteresseerde bedrijven die het project willen steunen. Meer info: : https://i-ludus.net/0e-stem-dankzij-uw-bedrijf/

