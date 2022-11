Clem Ruelens ontvangt Jona-prijs van Cultuurraad

De nu tachtig jarige Clem Ruelens volgde Latijn-Griekse humaniora om vervolgens filosofie, theologie en sociologie te gaan studeren aan de KU Leuven. Deze studiekeuze was toen al een uiting van zijn sociale ingesteldheid die hij verder in zijn leven tastbaar maakte.

In 1972 kwamen hij en zijn echtgenote Lutgart Blommaert naar Waasmunster om hier het bekende Heidepark uit te baten. Daar bezorgde hij drie jaar lang zoveel jongeren onvergetelijke vakanties o.a. via de vakantieplannen van de Christelijke Mutualiteiten. Het was in deze periode dat Clem de eerste modernisering van Heidepark in gang stak.

Daarna stapte hij in het onderwijs. Hij stond voor de klas in Ronse, Zele en Hamme, waar hij de jongeren godsdienst en maatschappelijke vorming bijbracht. Later werd hij er huismeester.

In 1978 werd in Vlaanderen de campagne “Jaar van het dorp” gelanceerd. Daar engageerde hij zich onmiddellijk in deze werking. Immers, dit initiatief had bij uitstek een sociale inslag. Clem Ruelens werd voorzitter van de Dorpsraad, die heel wat Waasmunsterse verenigingen samenbracht en allerlei initiatieven liet ontstaan. Daar werd ook de eerste aanzet gegeven tot de oprichting van de Cultuurraad.

Bij de initiatieven van de Dorpsraad waren natuur en milieu sterk aanwezig. Dit evolueerde bij Clem tot de oprichting van de toenmalige milieuvereniging VZW Durme Waasmunster.

Milieumediatheek

Gauw werden allerlei initiatieven genomen met het oog op natuur- en milieubescherming, ecologie en ruimtelijke ordening. Er volgde en intensieve werking: maandelijkse vergaderingen, maandelijks informatieblad, groenweekends, info-tentoonstellingen, natuurbeheer, wandelweekends, etc. In kasteel Blauwendael werd een heuse milieumediatheek ingericht die zich kon meten met de provinciale milieuinfodienst.

Maar er werd ook kordaat opgetreden tegen illegale ingrepen die de Waasmunsterse natuur of milieu bedreigden. Er werd actie gevoerd en druk uitgeoefend op de politiek, alles in het belang van de bevolking van onze gemeente.

Ook in de Waasmunsterse parochiewerking was hij vele jaren actief. Maar hij engageerde zich ook in de politieke partij Groen Waasmunster, waar hij nog steeds een grote bezieler is.

Deze levensloop past perfect binnen de doelstelling van de Jona prijs: iemand in de bloemetjes zetten die zich onopvallend maar gedreven, langdurig heeft ingezet voor het welzijn van zijn medeburgers

