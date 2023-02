Claudia Verschueren publiceert nieuwe thriller: “Stil schot is een eerbetoon aan mijn vader”

Stil Schot behandelt een thema dat tot de verbeelding spreekt: de strijd tegen terreur. Het is het eerste deel van een nieuwe reeks, het tweede deel is alvast in de maak. Verschueren groeide op in Mechelen en woont nu met haar echtgenoot en zoontje in Waasmunster. In het dagelijks leven werkt ze als freelance HR-consultant. “Menselijk gedrag kent dus weinig geheimen voor mij. De ideale achtergrond om een thriller te schrijven”, zegt ze daar zelf over. In ‘Stil Schot’ moet hoofdpersonage Cedric samen met zijn collega’s van de antiterreurbrigade in actie komen na een aanslag in Brussel. Zijn voormalige verloofde Anna wordt opgepakt als verdachte.