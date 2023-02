Buurman betrapt inbrekers op heterdaad nadat ze dag later terugkeren: “Ze stonden stijf van de schrik toen ik met stronk hout voor hun neus stond”

Sinaai Toneel­kring Baudeloo ontroert en amuseert met ‘De Caraïbi­sche Zee’

Toneelkring Baudeloo in Sinaai maakt zich op voor een nieuwe productie: ‘De Caraïbische Zee’. Vijftien acteurs brengen een verhaal dat zich afspeelt in een ziekenhuis, en zowel ontroert als grappig is. De première vindt plaats op vrijdag 17 maart.

1 februari