Burgemeester (49) en schepen (47) kregen nu al coronavaccin in rusthuis: “Overschot die anders in vuilbak beland was”

Aalter Op huizen­jacht in… Aalter: “Alle voordelen van een stad, gecombi­neerd met gezellig­heid van een dorp”

23 januari Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon nieuwsgierig wat huizen vandaag in Oost-Vlaanderen kosten? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week stoppen we in Aalter. Met als grote troeven: de centrale ligging tussen Gent en Brugge en een goede bereikbaarheid met drie stations en een splinternieuw oprittencomplex van de E40.