Buren niet gearresteerd na ruzie met bijl en alarmpistool

Hamme Lichaam gevonden aan oude Durme in Hamme

Aan de Oude Durme in Hamme is zondagochtend het lichaam gevonden van een oudere man door de hulpdiensten. Vermoedelijk gaat het om een 87-jarige man die sinds gisteren vermist was en waar de politie afgelopen nacht nog een zoektocht naar heeft gehouden. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad.

10 april