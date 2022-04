Buren bedreigen elkaar met bijl en alarmpistool na hevige ruzie over hond

Zele Vier bewoners overge­bracht naar ziekenhuis met CO-intoxica­tie door slecht werkende kachel

In de Ravestraat in Zele zijn maandagavond vier mensen overgebracht naar het ziekenhuis door een CO-vergiftiging. Een slecht werkende kachel bleek de boosdoener te zijn in de woning. Alle vier moesten ze in de zuurstofkamer verblijven om te herstellen.

12 april