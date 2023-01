Brug Oudeheerweg-Heide over E17 krijgt tweede leven als eerste Wase ‘ecoveloduct’: “Oversteekplaats voor fietsers, wandelaars,... en dieren”

WaasmunsterHet Agentschap Wegen en Verkeer start in maart met de ombouw van de bestaande brug Oudeheerweg-Heide over de E17 tot een ecoveloduct. Dat is een brug met aan de ene kant een voet- en fietspad en aan de andere kant een onverhard deel waar dieren de snelweg kunnen oversteken.

Deze brug, Oudeheerweg-Heide, over de E17 in Waasmunster is in slechte staat en momenteel ook een ontsluitingsweg voor het nabijgelegen natuurdomein De Vaag. Enkel de bezoekers van het natuurdomein maken gebruik van deze brug. Door de eerdere werken in de Neerstraat besliste de gemeente Waasmunster om de potentiële sluipweg af te sluiten met betonblokken. “Op vraag van het Agentschap Natuur en Bos is bekeken om deze brug nu volwaardig om te bouwen en in te richten tot een ecoveloduct”, zegt Marie De Vliegher, communicatiemedewerker bij Agentschap Wegen en Verkeer.

Dat bevestigt ook schepen van Mobiliteit Guido De Cock (CD&V). “Het Agentschap Wegen en Verkeer wist ons eerder te vertellen dat een renovatiebeurt een zeer hoog prijskaartje met zich zou meebrengen. Daarom is beslist om ze om te bouwen tot ecoveloduct.” Het gaat om het eerste project in zijn soort in het Waasland. In Oost-Vlaanderen opende er eerder wel al een in Nevele (Deinze).

De brug wordt omgebouwd tot een bermbrug met groene bedekking en een vrijliggend fietspad op de brug. Ze wordt vanaf dan ook volledig afgesloten voor autoverkeer en zal uitsluitend voor fietsers, voetgangers en deels voor dieren toegankelijk zijn. Ter hoogte van het natuurdomein, langs beide zijden van de E17, wordt een ecoraster geplaatst om dieren van de weg te houden en te geleiden naar het ecoveloduct. Er komen ook schapen die hier zullen zorgen voor een ecologisch bermbeheer.

Belangrijke trekroute

Het gebied vormt een belangrijke trekroute voor vleermuizen. “De omvorming en inrichting van deze brug kan het traject van deze dieren over de snelweg faciliteren. Specifiek voor de passage van vleermuizen wordt een hop-over voorzien. Dit is een constructie bestaande uit palen van 5 meter hoogte met daarop een vleermuissilhouet die ervoor zorgt dat de dieren op de juiste hoogte vliegen bij het oversteken van de weg”, verduidelijkt De Vliegher.

De herinrichting van de brug is een project van het departement Omgeving dat wordt uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. De werken op de brug starten in maart 2023 en zijn normaal afgerond tegen juli 2023. In het najaar worden nog groenwerken uitgevoerd rond de brug en langs de E17. Tijdens de werken zal er beperkte hinder zijn.

Alle info over het project ook op www.wegenenverkeer.be/waasmunster.

