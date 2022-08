Brandweer opgeroepen voor rookontwikkeling voor deur van bankfiliaal

Een voorbijganger had melding gemaakt van een rookontwikkeling aan een vuilnisbak. De brandweer vond aanvankelijk niks. Na even zoeken bleek het te gaan om een sigarettenzuil. Wellicht had iemand er een papiertje in gegooid waarna er kortstondig rookontwikkeling was. De brandweer maakte de zuil open voor controle. Het vuur bleek echter al gedoofd doordat er een andere passant water had in gegoten.