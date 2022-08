Brandweer moet bordercollie uit Durme redden: “Ik had Sterre nooit op eigen kracht eruit kunnen halen”

Leen was met haar bordercollie Sterre een wandeling aan het maken over de Durmedijk in Waasmunster. Ter hoogte van een kleine inham, vlakbij het overstromingsgebied Wareslage, sukkelde de aangelijnde hond over een stuk kaaimuur. “Ik wandel hier heel graag omdat het zo rustig en mooi is”, vertelt de vrouw uit Hoboken. “Normaal blijft Sterre altijd mooi naast mij lopen, maar ze moet iets gezien hebben en plots lag ze daar drie meter beneden in de modder. Ik heb met alle kracht geprobeerd om haar los te trekken, maar ik kreeg haar er niet uit. Ik hield nog een fietser tegen met de vraag om even te helpen, maar die man weigerde. Uiteindelijk heb ik dan maar de brandweer gebeld, want op eigen kracht zou het nooit lukken en intussen begon het water op te komen.”