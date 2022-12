Brandweer brengt Pieten naar school maar vergeet Sinterklaas

De Sint was vrijdagochtend koekjes aan het bakken toen de oven vuur vatte en er een brandje in zijn keuken ontstond. Toen de goedheilige man koekjes aan het bakken was, vatte de oven vuur. De brandweer snelde meteen ter hulp en brachten de Pieten met een brandweerwagen met loeiende sirenes naar de school. Daar stonden alle leerlingen ongeduldig te wachten op de speelplaats. In alle haast bleken ze wel de Sint zelf vergeten. Hij kwam even later dan maar te voet naar school. Hij werd er warm verwelkomd door zo’n 250 enthousiaste kinderen.