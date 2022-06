Opnieuw een kolonie lepelaars in Waasmunster

Lokeren Buyl Transport overgeno­men door Xwift: “Er komen heel wat uitdagin­gen op de transport­sec­tor af”

Het bekende Lokerse transportbedrijf Buyl Transport is overgenomen door zijn sectorgenoot Xwift uit Nazareth. Op de huidige site van Buyl in de Dijkstraat in Lokeren plant Xwift in 2023 de bouw van een logistiek centrum van 10.000 m².

