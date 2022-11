Bierminnners organiseren vijfde culinair bierfestival

Hamme Personeel container­park krijgt lunchmaal­tijd om hen te bedanken voor al hun inzet

In Vlaanderen is het deze week de ‘week van het afvalteam’, en dat wil Verko, het afvalverwerkingsbedrijf, niet zomaar laten voorbijgaan. Op verschillende plaatsen in de regio zijn er acties om alle medewerkers eens in de bloemetjes te zetten en te bedanken voor al het werk dat ze leveren.

15 november