Bierminners steunen Hippofarm met cheque van 500 euro

Parkeer­druk Landbou­wers­straat wordt verlicht: “Extra parkeer­plaat­sen bij Lidl en tijdelijke opheffing van woonerf”

De zware parkeerdruk in de Landbouwersstraat in Sint-Niklaas wordt aangepakt met 25 bijkomende parkeerplaatsen op de parking van warenhuis Lidl en de tijdelijke opheffing van een woonerf. Vandaag zijn er maar 39 parkeerplaatsen in de straat en dat voor in totaal 91 bewoners met een parkeerkaart.