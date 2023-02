Bibliotheek van Waasmunster verdubbelt aantal openingsuren met ‘zelfuitleen-bib’: “Ook op weekdagen elke ochtend open”

Tijdens de extra openingsuren is enkel de vrijetijdsbalie bemand en kunnen bezoekers terecht in de bib om boeken en materialen in te leveren, uit te lenen en te verlengen via de zelfuitleenbalies. “We zijn de eerste bibliotheek in het Waasland die via het principe van de ‘zelfuitleen-bib’ zal werken”, zegt schepen Van Kaer. “Tegelijk kan je nog steeds de collectie in de bibruimte raadplegen en de publiekspc’s gebruiken of eenvoudigweg lezen in één van onze vele kranten en tijdschriften of studeren. Hiermee maken we de bib toegankelijker en bieden we meer flexibiliteit aan onze bezoekers, waardoor de bib nog meer dé ontmoetingsplek wordt binnen onze gemeente. Tijdens deze zelfuitleenmomenten van de bibliotheek zal er steeds een collega van de Vrijetijdsdiensten aan de balie aanwezig zijn. Dit is echter geen medewerker van de bibliotheek en die persoon zal dus niet kunnen verder helpen met bibliotheekgerelateerde zaken.”