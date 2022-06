Bib opent vertelwandeling aan De Meermin

Zele Agentschap Opgroeien trekt vergunning ’t Kindernest­je in omdat crèche te veel kinderen opvangt: “Ze wilden ouders helpen die nog op zoek waren naar een plaatsje, maar krijgen nu het deksel op de neus”

De Zeelse crèche ’t Kindernestje in de Durmenwijk is zijn vergunning kwijt. De kinderopvang zou volgens betrouwbare bronnen te veel kinderen opvangen voor zijn capaciteit. ’t Kindernestje geniet in Zele nochtans een goede reputatie. “Ik heb nooit een slecht woord over hen vernomen”, reageert een buurtbewoner.

