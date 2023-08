Sportfees­ten KLJ groot succes: “Meer dan 1.500 leden en bezoekers”

De KLJ-Sportfeesten in Nieuwkerken zijn zondagmiddag een groot succes geworden. Meer dan 1.500 leden en toeschouwers zakten af naar het terrein in Turkyen. Daar namen KLJ-groepen uit heel Oost-Vlaanderen het tegen elkaar op in verschillende disciplines.