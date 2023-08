Bestelwa­gen met lading stie­rensper­ma botst: bestuur­ster zwaarge­wond

Een jonge bestuurster is vrijdag zwaargewond geraakt bij een kop-staartaanrijding in de Patotterijstraat (N446) in Waasmunster. Ze knalde met haar bestelwagen, gevuld met een lading spermastalen van stieren, in op een stilstaande vrachtwagen.