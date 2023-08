Skatepark eert Francis (16) met mural: jonge skater jaar geleden doodgere­den

In skatepark Witte Molen in Sint-Niklaas is woensdag een grote muurschildering van Francis Aerst aangebracht. De 16-jarige man uit Tielrode werd een jaar geleden doodgereden door een dronken bestuurder, die daarna vluchtmisdrijf pleegde. Zaterdag vindt er een herdenking plaats in het skatepark.