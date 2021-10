Bestuurster geeft plankgas na botsing met muurtje en knalt vervolgens tegen boom

Waasmunster Nog geen witte rook voor padel op Heide

3 oktober Er is nog geen doorbraak in het dossier om een nieuw recreatief project met padelterreinen te voorzien op de voormalige site van camping ’t Gerstekot in de Vinkenlaan. Dat vernam gemeenteraadslid Rik Daelman (Open Vld). “De kandidaat-inrichter bekijkt momenteel of het project financieel haalbaar is met minder padelterreinen”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).