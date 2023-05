Bestuurder rijdt achteraan in op rijdende vrachtwagen

Vermoedelijk was de autobestuurder verblind door de laagstaande zon. Door de klap, die behoorlijk hevig was, werd de wagen tegen de middenberm gekatapulteerd om daarna over de snelweg te schieten en op de pechstrook tot stilstand te komen. De bestuurder raakte gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, hij verkeerde niet in levensgevaar. De Nederlandse vrachtwagenchauffeur kon zijn vrachtwagen iets verderop veilig aan de kant zetten. Hij bleef ongedeerd. Het ongeval veroorzaakte in volle ochtendspits een lange file tot voorbij Lokeren.