Bestelwagen zwaar beschadigd na crash, bestuurder spoorloos

Het was een passant die omstreeks 6.40 uur alarm sloeg. Een bestelwagen lag in de gracht naast de weg in de Abdij Van Roosenberglaan. Omdat de wagen zwaar beschadigd was en de lichten nog brandden, werd gevreesd dat er nog iemand in het voertuig zat. Brandweer, politie en medische diensten snelden ter plaatse, maar tot hun verbazing was van de chauffeur en eventuele inzittenden geen spoor meer te bekennen.

Verlichtingspaal

De bestuurder, die uit de richting van Hamme was gekomen, had ter hoogte van het vrijetijdscentrum ‘De Meermin’ een scherpe bocht gemist. De bestelwagen was in de berm frontaal ingereden op een betonnen verlichtingspaal die door de klap volledig afbrak. De bestelwagen kwam vervolgens zo’n 20 meter verder tot stilstand in de gracht. Gezien de ernst van het ongeval vermoeden de hulpdiensten dat de bestuurder verwondingen heeft opgelopen. Van de chauffeur of eventuele inzittenden was echter geen spoor. Ook een korte zoekactie in de onmiddellijke omgeving leverde geen resultaat op. De politie van de zone Hamme/Waasmunster onderzoekt de zaak verder.