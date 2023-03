Beklaagde geflitst met 181 kilometer per uur op E17 nadat hij aanwezig moest zijn op voetbalmatch

Nieuwe ondergrond­se containers vergemakke­lij­ken glasinzame­ling

De zeven gemeenten die aangesloten zijn bij Verko investeren samen met Fost Plus bijna 70.000 euro in ondergrondse afvalsystemen voor glasophaling. In Hamme werd woensdag dit systeem officieel voorgesteld. Het is gebruiksvriendelijk voor de inwoners, en moet er voor zorgen dat het sluikstort in de gemeente naar omlaag gaat.