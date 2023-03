Auto en truck botsen op E17: geen gewonden maar wel veel opkuiswerk

Het ongeval gebeurde om 7 uur in de rijrichting van Gent. De bestuurder van een Chevrolet met Britse nummerplaat verloor tijdens een inhaalmanoeuvre op een Poolse vrachtwagen de controle over zijn stuur. Zijn wagen slipte en tikte daarbij een vrachtwagen ter hoogte van de trekker in de flank aan. Vervolgens botste de auto nog eens tegen de betonnen middenberm. Ondanks de aanzienlijke schade kon de Brit zijn wagen nog naar de pechstrook sturen. Ook de Poolse vrachtwagenchauffeur kon zijn truck zo’n 150 meter verder veilig op de pechstrook tot stilstand brengen. Daar bleek echter wel dat de brandstoftank bij de aanrijding lek geslagen was. Via een scheur kwamen tientallen liters diesel op de rijbaan terecht over zo’n 150 meter.