Ambulanciers evacueren patiënte uit rokende ziekenwagen naar pechstrook E17

Hamme Brandweer moet kachel uitbreken om schouw­brand te doven

17 februari In de Moerheide in Hamme is woensdagochtend een schouwbrand ontstaan in een woning. De bewoner merkte zelf dat er iets mis was en verwittigde de brandweer. Die moest de kachel uitbreken om het vuur in de schouw te doven.