Alexander slaagt op z’n 16de voor ingangsexamen geneeskunde: “Ik vond de lessen altijd wel te gemakkelijk”

Prestigi­eus ruitertor­nooi voor het eerst georgani­seerd in Moerzeke: “Meer dan 300 paarden en 20 verschil­len­de nationali­tei­ten”

In Moerzeke worden momenteel de laatste voorbereidingen uitgevoerd voor de prestigieuze Equestrian cup. Het ruitertornooi wordt voor het eerst georganiseerd in de deelgemeente van Hamme en lokt meteen heel wat internationaal volk en topruiters van over de hele wereld. “We willen van het tornooi een vaste waarde maken hier in Hamme", zegt organisator Nicolas De Ridder.