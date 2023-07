Alexander is pas 16 en slaagt voor ingangsexamen geneeskunde: “Ik ben zo iemand die de lessen altijd te gemakkelijk vind”

Bouwput in Vorte Koestraat ligt al drie maanden open

In de Vorte Koestraat bezorgt een grote put in de weg voor kopzorgen bij de buurt. “Het is intussen van begin mei geleden dat een aannemer de put heeft gegraven en sindsdien is er amper iets gebeurd. Het is vervelend én gevaarlijk”, zegt buurtbewoner Patrick Van Gucht.