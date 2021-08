45-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond na val uit dakraam

Lokeren Land-en tuinbou­wers organise­ren hoevepick­nick

6 augustus Op zondag 15 augustus vieren de land- en tuinbouwers in Lokeren traditioneel hun oogstfeest. Dit jaar opteren ze voor een hoevepicknick in combinatie met een zomerbar aan het bedrijf van de familie De Witte – Coppieters in de Hazestraat.