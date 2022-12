22-jarige vrouw op slag dood na ongeval op E17 in Waasmunster: wagen botst met truck en wordt daarna aangereden door andere wagen

Hamme Dossier Tasibelsi­te loopt vertraging op door enkele obstakels: “Geen grote onmogelij­ke zaken”

Het Tasibeldossier, één van de grootste dossiers voor Hamme in de afgelopen jaren, botst tegen enkele obstakels. Op de site zal een nieuw wooncomplex gebouwd worden met maar liefst 180 woningen. De sloopvergunning werd al goedgekeurd, maar door enkele negatieve adviezen voor de verdere fase loopt het project wat vertraging op. “Het gaat om kleine zaken die zeker in orde zullen komen, maar waar we even over moeten samenzitten", zegt bevoegd schepen Jan De Graef (N-VA).

