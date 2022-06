10 Miles telt af naar nieuwe editie

Lokeren Uitslaande brand legt schuur volledig in de as: bewoners kunnen nog twee Porsches redden

In de Heirlandstraat in Lokeren heeft vrijdagavond een zware brand gewoed in een grote schuur die als garage dienst deed. De bewoners konden zelf nog twee Porsches redden maar het gebouw zelf ging volledig in vlammen op.

10 juni