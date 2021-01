Waasland-Beveren-aanwinst over de akker van Moeskroen: “Hoogste klasse onwaardig”

“Dit was echt een heel moeilijk veld”, aldus Felix Bastians na afloop van de partij op de voorbije dagen helemaal stuk geregende (en gesneeuwde) akker van Moeskroen. “We moesten echt ons spel aanpassen aan de omstandigheden. Dit is onacceptabel voor een hoogste klasse. Voetbal kon je dit niet noemen.” Het veld bleek hem ook te hinderen bij dé kans op de gelijkmaker. Vanop iets meer dan een meter miste hij. “Ik moest scoren, uiteraard, zeker op mijn linkervoet. Dat mijn controle minder was? Voor dit veld vond ik het nog goed meevallen. Gelukkig heeft Michael ons gered." Michael Frey scoorde dinsdag in extremis de winning goal. “Dat zorgde voor een meer dan verdiend punt en de nodig ontlading. Wanneer je in minuut 89 op achterstand komt, verwacht je eigenlijk die match te verliezen, ondanks het feit dat we de meeste kansen hadden.”

Eerste indruk

Toen we hem spraken op de persconferentie voor zijn debuut tegen Zulte Waregem (die 1-5 nederlaag), kon hij het niveau van z'n nieuwe team nog niet inschatten. “Vraag het me na twee wedstrijden eens", luidde zijn antwoord. Intussen heeft hij die partijen achter de rug. “Hoe mijn eerste indruk was? Super, hé, een 1-5 verlies in eigen huis, dat is een goed debuut", zag hij er de zwarte humor van in. “Neen, vooral de reactie die we vandaag toonden was belangrijk na zo'n pandoering. Je kan immers eens een match verliezen, maar niet op die manier. We zullen vechten tegen de degradatie en de eerste stap is dat accepteren.” Een volgende kan het elimineren van de verdedigende fouten zijn. Ook in Moeskroen slikten de Leeuwen een vermijdbaar doelpunt. “Het was een vrije trap waarop Jackers goed redt. Bij de tweede bal moet je altijd geluk hebben. Iemand volgde de man niet en het was bingo. Het was hun enige goeie kans.”