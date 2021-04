Verslagen Waasland-Beveren kan vanavond degraderen: “Kijken met bang hartje toe”

Na een knotsgekke wedstrijd -die was een film op zich waard- kon je van het scorebord 3-4 aflezen. Een gebrek aan concentratie duwde de thuisploeg bij het begin van beide helften de miserie in. “De eerste twee kwartier van iedere helft doen ons de das om”, aldus Nicky Hayen achteraf. “Na amper drie minuten kregen we opnieuw een klap met die 0-1, daarna trokken we het laken naar ons toe. We hadden de controle over het spel, lieten de tegenstander lopen en gingen verdiend met een voorsprong de kleedkamer in.” Om er daarna opnieuw slap uit te komen.

“We hadden een verdediger meer dan hun aanvallers en ook op het middenveld hadden we een mannetje meer. Normaal gezien moet je dan de controle kunnen houden, maar we slikken op een stilstaande fase te makkelijk de gelijkmaker." De penalty voor de 2-3 was een lachertje, maar die kreeg Waasland-Beveren terug toen ook aan de overkant de bal vlotjes op de stip ging. “Daarna kostte de drang om voor de overwinning te gaan ons het punt." Waasland-Beveren moet nu hopen dat Moeskroen maandag tegen Antwerp en volgende week tegen Club Brugge geen punten pakt. “We gaan met een bang hartje die wedstrijd bekijken en hopen dat Antwerp vol voor de tweede plaats gaat, meer kunnen we niet doen.”

Volledig scherm Diepe zucht bij Nicky Hayen. © Photo News

Excuses voor Koïta

Opmerkelijk was de dubbele wissel van Abou Koïta. Hij viel in, maar werd na iets meer dan twintig minuten opnieuw gewisseld. Hayen sloeg mea culpa. “Die verantwoordelijkheid neem ik op mij. Abou heeft een hele week niet getraind en het was een risico om hem op de bank te zetten. Je zag aan zijn acties dat het niet de echte, fitte Abou was. Ik heb het hatelijkste moeten doen wat een coach kan doen: een invaller opnieuw wisselen. Hij is terecht boos op mij. Ik begrijp zijn frustratie, ontgoocheling en boosheid.”

Volledig scherm Jur Schryvers met de handen in het haar. © BELGA