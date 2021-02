Technisch Directeur Roger Stilz is een maand aan de slag bij Waasland-Beveren: “Ik ga de club drastisch professionaliseren”

De Zwitser kwam pas aan op vier januari en had dus niet echt tijd over om met de pers te praten. Alle begrip. “Het was alsof ik midden in een orkaan terechtkwam", aldus Stilz over zijn komst bij de Waaslanders. “Ik kwam aan terwijl de transferperiode al aan de gang was. Ik heb me meteen gefocust op drie punten. Ten eerste moest de kern afgeslankt worden. We moesten oplossingen zoeken voor spelers die niet langer gelukkig waren of die niet meer in onze plannen voorkwamen. Verder moest ik een goed beeld krijgen van de kern en de juiste gerichte transfers doen. Tot slot hebben we in die transferperiode zeven wedstrijden moeten afwerken. Dat maakt het aanpassen van een spelerskern er niet makkelijker op. Je hebt amper tijd om met de nieuwkomers te trainen.”

Duizendpoot met een doel

Stilz is een atypisch profiel in de voetbalwereld. Hij is niet alleen intelligent en berekend, hij deed zowat alles in, rond en buiten het voetbal. Zijn curriculum vitae start bij profvoetballer en gaat passeert student, journalist, assistent-coach en hoofd jeugdopleiding om uit te komen bij zijn huidige functie van technisch directeur. “Ik heb van geen van die keuzes spijt. Het klopt dat ik nog geen ervaring had als technisch directeur, maar ik voelde me klaar voor de job. Ik heb vertrouwen in wat ik doe en ben overtuigd van mijn beslissingen. Mijn ervaringen in alle niveaus van het voetbal zorgen ervoor dat ik nieuwe ideeën kan aanbrengen. Het is ook niet slecht dat de technisch directeur ooit zelf speler en coach was.”

Quote Ik wou geen revolutie ontketenen door mee op de bank te gaan zitten, Nicky Hayen staat ook niet ter discussie Roger Stilz, Technisch Directeur Waasland-Beveren

Het mag duidelijk zijn dat Roger Stilz weet wat hij wil bereiken met dit Waasland-Beveren. “We moeten op korte termijn professionaliseren. Ik wil hier, naast een structuur, vooral een professionele mindset installeren. Zowel binnen als rond de spelersgroep, in alle geledingen van de club. Ik heb mensen nodig die dingen doen en niet alleen praten. Ik wil mensen die concentreren op zichzelf en aangeven wanneer ze een fout gemaakt hebben in plaats van steeds schuldigen aan te wijzen. Daar hebben we nog wat werk. Duidelijkheid en directheid zijn waarden die ik hoog in het vaandel draag. Ik hou van praten, maar het moet iets opleveren. Ik hou van conversaties, niet van geklaag. Het kan dat er harde keuzes gemaakt zullen worden de komende weken.” Maar heeft hij ook een plan klaar wanneer het ergste gebeurt? “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we ons de komende weken kunnen redden, maar het is uiteraard mijn taak om ervoor te zorgen dat de club voorbereid is op een eventuele degradatie.” Je zag dat zijn geloof gemeend was, zelfs indien er geen ‘We Believe’ op zijn mondmasker gestaan.

Stilz was ooit coach én heeft z'n Pro License op zak, toch was het voor ons wat onwennig om hem naast Nicky Hayen op de bank te zien zitten. “Ik wou daarmee geen revolutie starten, het was op dat moment de enige manier om zo snel mogelijk de meeste informatie te vergaren. Ik ga er wel blijven zitten. Dat is uiteraard doorgesproken met Nicky Hayen en hij is ermee akkoord. Ik geloof dat ik meer tijd spendeer met Nicky dan met mijn vrouw. Ik geef hem ook geen aanwijzingen tijdens de wedstrijd.” Ook de positie van Hayen, toch een coach in kritieke degradatienood, is veilig. “Nicky doet z’n werk goed en presteert, los van de resultaten. Hij staat hoegenaamd niet ter discussie.”

