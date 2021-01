Roger Stilz, de nieuwe sportieve directeur van Waasland-Beveren, was assistent van René Weiler

VOETBAL 1ARoger Stilz is sinds begin deze week de nieuwe sportieve directeur van Waasland-Beveren. De 43-jarige Zwitser schrijft zo een nieuwe bladzijde in een levensverhaal dat hem al langs diverse voetbalpaden leidde. Stilz moet straks zorgen dat trainer Nicky Hayen er de juiste spelers bijkrijgt om de ‘operatie redding’ op de Freethiel tot een goed einde te brengen.

Zelf is Hayen geen inspanning te veel om dat doel te bereiken. De 40-jarige Truienaar trok de voorbije dagen met zijn A-kern op ministage naar de Belgische kust. In Oostduinkerke werd er vier dagen lang de pees opgelegd om de ploeg in optimale fysieke paraatheid aan de start van de ‘terugronde’ te brengen komende maandagavond op Sclessin. Een terugronde die voor de Waaslanders nog vijftien competitiewedstrijden (waarvan acht thuismatchen) in petto heeft, plus daar bovenop de duels in de Belgische beker. Opmerkelijk: door de vele kalenderverschuivingen speelt Waasland-Beveren in de drukke januarimaand liefst vier keer buitenshuis, in februari maar één keer.

Vandaag stond in Oostduinkerke nog een tactische training op het programma, waarna de ministage met een onderling partijtje werd afgesloten. Morgen ondergaan alle spelers en stafleden hun volgende coronatest. Zaterdag worden de trainingen op de Freethiel dan hervat.

Van alle markten thuis

Intussen is de wintermercato op gang gekomen en is het uitkijken welke accenten de nieuwe sportieve directeur Roger Stilz zal leggen. Anders dan zijn voorganger Miguel Torrecilla, die in zijn korte verblijf zeven buitenlanders naar Freethiel haalde, is Stilz nu wel de keuze van CEO Antoine Gobin en de nieuwe Amerikaanse beleidsbepalers.

Als voetballer was Roger Stilz een middenvelder die vooral in de Zwitserse derde en tweede klasse actief was, maar die tijdens een passage bij FC Vaduz uit Liechtenstein toch ook van Europees voetbal mocht proeven. Bij Viktoria Hamburg, het vijfde niveau van Duitsland, combineerde hij zijn laatste spelersjaren met zijn eerste als assistent-trainer en jeugdcoördinator. Stilz is een sportieve en intellectuele duizendpoot, van veel markten thuis. Gediplomeerd als leerkracht voor het basisonderwijs, maar evenzeer master in Germaanse talen, filosofie en geschiedenis. En ook een tijdlang journalist bij Die Welt.

Al rekenen ze in Beveren natuurlijk wel vooral op zijn kwaliteiten van voetbalopleider en -begeleider. Als assistent-coach diende Stilz bij Viktoria Hamburg onder Bert van Marwijk, later bij FC Nürnberg onder Valérien Ismaël en gedurende anderhalf jaar onder... René Weiler. Om daarna vijf jaar lang hoofd opleidingen te worden van FC Sankt Pauli. Sportief directeur was hij nog niet. Voorwaar een uitdaging.

