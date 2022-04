Ribeiro Costa (Waasland-Beveren) wil transfer kracht bijzetten: “Goed afsluiten voor eigen publiek”

Het gelijkspel op Deinze, 3-3, luidde voor de Waaslanders een slechte periode in. Net in die wedstrijd speelde Ribeiro Costa de pannen van het dak. Het lag echt niet aan de Braziliaan, die met twee doelpunten lang de matchwinnaar leek te worden. Zijn contractverlenging is dan ook welgekomen voor de ambitieuze ploeg van de Freethiel. “Ik ben erg tevreden dat ik hier kan blijven. Sinds ik hier ben, heeft de club echt veel voor me gedaan. Iedereen zorgde ervoor dat ik me meteen thuis voelde. Ik hoop dat ik Waasland-Beveren in die twee extra seizoenen kan helpen om terug naar eerste klasse te gaan. Daar hebben we dit seizoen al alles voor gedaan en dat zal volgend seizoen niet anders zijn.”

Ribeiro Costa, die van Brazilië via Valenciennes, Charleroi en Moeskroen bij Waasland-Beveren belandde, mag het seizoen zondagavond afsluiten tegen zijn ex-club. “Hopelijk kunnen we dit seizoen toch goed afsluiten in eigen huis. We moeten echt iets teruggeven aan de supporters en hen een mooie avond bezorgen. Zeker tegen mijn ex-club ben ik extra gemotiveerd. Ik heb er nog vrienden. Vooral Christophe Diandy, die ik nog kende van bij Charleroi, heeft me erg geholpen toen ik bij Moeskroen aankwam op huurbasis. Het is de vriendelijkste ploegmaat die je je kan indenken. Hij gaf me altijd raad. Uiteraard ga ik dat op het veld negentig minuten lang even vergeten en alles eraan doen om hem te kloppen.” Daarna keert hij na lange tijd nog eens terug naar huis. “Ik mis mijn familie in Brazilië heel hard. Even terug thuis zijn zal me deugd doen. Na die weken zal ik klaar zijn om er opnieuw in te vliegen voor Waasland-Beveren.”