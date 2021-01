Miguel Vieira staat met Waasland-Beveren voor verplaatsing naar Anderlecht: “In onze situatie telt elk punt”

VOETBAL 1AMorgen begint al de 23ste speeldag in onze hoogste afdeling. Waasland-Beveren, voorlaatste, trekt naar het Lotto Park in Anderlecht. Sinds de fusieclub in 1A kwam postvatten, kon nog nooit gewonnen worden in het voormalige Vanden Stockstadion, terwijl de paars-witten dit seizoen thuis ook nog niet verloren. Mission impossible? “Statistieken zijn er om uitgewist te worden”, zegt trainer Nicky Hayen.

De Beverse coach hoopt dat hij in Brussel over zijn topschutter Aboubakary Koita zal kunnen beschikken. “Abou incasseerde op Moeskroen nogal wat trappen, maar hij leerde ook al van zich af te bijten”, geeft Hayen aan. “Minder zorgen maak ik me om Miguel Vieira. Onze Portugees haalde het einde net niet maandagavond, maar da’s een keiharde. Een krijger.”

Voor Dries Wuytens (ribblessure) komt de wedstrijd nog te vroeg, de aanvoerder moet nog een laatste controle ondergaan en krijgt daarna allicht groen licht. Andreas Wiegel blijft nog een tweetal weken onbeschikbaar.

In Moeskroen opteerde Hayen voor drie linksvoetige centrale verdedigers met Vieira, Bastians en Vukotic. Laatstgenoemde verloor zijn basisstek na zijn uitsluiting tegen Cercle Brugge, maar knokte terug. Kapitein is Vukotic inmiddels niet meer. In afwezigheid van Wuytens droeg Bertone in Moeskroen de aanvoerdersband. “Daar heb ik een open gesprek over gehad met Aleksandar, en hij begreep mijn beslissing”, aldus Hayen. “Over zijn prestaties kan ik alvast niet ontevreden zijn.”

Dat is Hayen ook niet over het niveau dat Vieira etaleerde. De Portugees kwam pas na maanden aanpassing eindelijk in de ploeg. “Miguel is dertig jaar en uiterst ervaren, maar het duurde zo lang omdat hij een conditionele achterstand had weg te werken en ook al bijna een jaar geen wedstrijd meer had gespeeld”, schetst Hayen. “De coronaproblematiek deed hem ook nog wat tijd verliezen.”

Flink balen na vijf tegengoals

Vieira, die zijn familie anderhalf jaar niet meer had gezien, was één van de vijf spelers die tegen het advies van de club in toch naar huis reisde tijdens de korte winterstop. Na zijn verplichte quarantaine kreeg de Portugees anderhalve week geleden tegen Zulte Waregem eerder verrassend zijn eerste speelkans. Toen kwam hij vroeg in de wedstrijd net niet tot scoren, Bostyn pareerde zijn kopbal van dichtbij. “Meteen scoren had een leuke binnenkomer geweest”, lacht de Portugees. “In mijn jongere jaren scoorde ik vaker, nu is dat al een hele tijd geleden.”

“Maar ik ben natuurlijk in de eerste plaats een verdediger. En daarom was het flink balen dat we er liefst vijf slikten in die wedstrijd, ik had me mijn debuut toch wel anders voorgesteld. Gelukkig deden we het in Moeskroen een pak beter.”

De grensploeg scoorde enkele minuten nadat Vieira met een fors gezwollen enkel naar de kant moest, maar Michael Frey haalde alsnog een punt over de streep voor Waasland-Beveren. “Superbelangrijk, want in onze situatie telt elk punt”, weet Vieira. “Daarom gaan we ook naar Anderlecht met de bedoeling er iets te oogsten. Ik denk wel dat we genoeg kwaliteit hebben om in het slot van de competitie van een degradatieplaats weg te blijven.”

