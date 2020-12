Michael Frey van levensbelang voor Waasland-Beveren: “Ik vind het oké dat ze me ‘de tank’ noemen”

Met de pers praten is niet meteen de tweede natuur van Frey, maar mits wat trekken en sleuren komt hij opmerkelijk uit de hoek. “Ik kwam hier aan en na enkele dagen speelde ik meteen een wedstrijd, veel tijd om me aan te passen was er dus niet. Ik kende Leonardo Bertone wel al, we hebben zo'n tachtig profwedstrijden samen afgehaspeld. Ik woonde in het begin bij hem in - we kregen daar trouwens allebei corona - maar nu woon ik samen met mijn vriendin. Genoeg was genoeg. Of het beter is met mijn vriendin? Laat ik zeggen dat het anders is”, aldus Frey toen gevraagd werd na zijn eerste indrukken bij Waasland-Beveren. Hij was één van die spelers die goed ziek toen corona het team teisterde. “Ik heb een goede zes dagen in bed gelegen, ik kon echt niets doen. Daarna heb ik wel niet al te veel fysieke achteruitgang gemerkt. Nadat ik genezen was, leek het alsof ik een normale griep in mijn lichaam gehad had.”