Louis Verstraete: “Dit SK Beveren is sterker dan vorig seizoen”

“Het is goed dat Joachim erbij gekomen is. Dankzij hem was er tegen Virton al meer maturiteit in de ploeg. Hij geeft iets extra aan ons team”, aldus Verstraete. Met de komst van een echte ‘zes’ kan hij zich ook offensiever tonen. “Ik kan beide posities spelen, maar dit geeft me iets offensievere mogelijkheden.” Verstraete maakte ook de campagne van vorig jaar in 1B, nu de Challenger Pro League, mee. Hij kan dus goed inschatten waar dit Beveren op dit moment al staat. “Ik moet toegeven dat ik een beter gevoel heb dan vorig jaar. Ik heb het gevoel dat er goeie spelers gebleven zijn en er kwaliteit bijkwam. Ik denk dat dit Beveren sterker is.” Dan moet de ambitie strijden om promotie zijn. “Zo’n dingen spreek ik niet graag uit, ik bekijk het liever match per match. Maar met de kwaliteiten die we hebben, kan elke match gewonnen worden.” Voor zichzelf stelt hij een concreter doel: “Ik wil meer constante in mijn prestaties leggen. Vorig seizoen wisselde ik slechte en goeie matchen af, net als de rest van het team.”