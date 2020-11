Levenslange Kanarie Hayen kijkt STVV in de ogen: “Woon nog steeds op twee minuten van Stayen”

Hayen blijft immers een kind van Sint-Truiden. “Uiteraard doet deze wedstrijd me iets, ik heb in totaal 23 jaar bij die club doorgebracht. Ik woon nog steeds op amper twee minuten van het stadion en mijn beide zoons voetballen bij STVV. Voor wie zij supporteren zaterdag? Laten we zeggen dat er voor hen geen verliezer kan zijn, al gunnen ze hun papa de overwinning wel.” Zijn afscheid bij STVV kwam abrupt. “Pijnlijk is een groot woord, maar ik was er graag en in principe was het ook de bedoeling om er langer te blijven. De nieuwe coach (de Australiër Kevin Muscat, nvdr.) had er liever nog iemand van zijn eigen entourage bij en dus was er voor mij geen plaats.” Op dat moment kwam Waasland-Beveren aankloppen. “STVV had me nog een voorstel gedaan om een andere rol op te nemen, maar ik voelde het vertrouwen van Waasland-Beveren. Ik had voor mezelf al uitgemaakt dat ik de kans om hoofdcoach te worden zeker zou overwegen.” En dus kan Hayen zaterdagmiddag sportieve revanche nemen. “Er is geen plaats voor sentiment of compassie op zo'n moment. Er telt maar één ding en dat is de overwinning.”