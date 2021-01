Leonardo Bertone en Waasland-Beveren knokken zich naar punt in het Astridpark: “Liepen ons te pletter”

“We zitten er allemaal door”, aldus de kapitein van Waasland-Beveren. “We hebben hard moeten vechten tegen een uitstekend team en dankzij onze organisatie konden we de nul houden.” Het plannetje van coach Nicky Hayen klopte alvast. “In de eerste helft probeerden we iets hoger druk te zetten, maar ze kwamen er toch door. In de tweede helft wilden we de linies vooral gesloten houden. Counteren was moeilijk met enkel Michael (Frey, red.) voorin, maar we hebben bewezen dat we - indien we allemaal aan hetzelfde zeel trekken - het gesloten kunnen houden achterin.” Zo'n wedstrijd vergt wel heel wat zelfopoffering en conditie. “We moesten allemaal die gaten blijven dichtlopen, en ik kan je vertellen dat het ‘klote-inspanningen’ zijn, maar die zijn broodnodig. In elke situatie moet je blijven vechten.”