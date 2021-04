Laatste kans voor Waasland-Beveren, Hayen laat niets aan toeval over: “Match op leven en dood”

Nicky Hayen gooide het in de voorbereiding op die partij over een andere boeg en vertrok vrijdag op afzondering. Daar zijn enkel de jongens bij die zondag op het wedstrijdblad zullen staan. “We hebben in totaal 20 spelers meegenomen op afzondering, niet meer. Indien we nog jongens op de wedstrijddag zelf hadden moeten teleurstellen, zou dat een afleiding kunnen zijn voor de anderen."

Zij die niet konden rekenen op speelminuten kregen dat nieuws donderdag dus al te horen. De belangen zijn dan ook groot. “We hebben maar één kans, dit is ‘one shot’. De druk is sowieso al groot, dus willen we alle externe afleidingen afsluiten. We werken in alle rust en sereniteit naar de partij toe, met focus op het groepsgevoel. In zo'n kleine groep is iedereen betrokken en samen gaan we er onze kop voor leggen. Dit is een match op leven en dood." Met Abou Koïta - die inkwam in de vorige wedstrijd, maar opnieuw naar de kant ging - werden de plooien gladgestreken. “Abou moeten we honderd procent klaarstomen voor deze wedstrijd. Ik heb afgelopen weekend gezegd dat het mijn verantwoordelijkheid was en we voerden een gesprek dat positief aankwam bij zowel mij als de speler.”