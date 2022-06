Jean-Marie Pfaff eert overleden Luksa Poklepovic, zijn voorganger bij SK Beveren: “Hij leerde mij zweven”

Oudere supporters van SK Beveren zullen zich ongetwijfeld Luksa Poklepovic nog herinneren, de sobere Joegoslavische doelman die eind jaren ‘60 gedurende vijf seizoenen op de Freethiel vertoefde. Poklepovic overleed vorige week in Split, hij werd 77. Een icoon van SK Beveren werd hij niet, maar omdat hij er het pad effende voor de doorbraak van Jean-Marie Pfaff onder de lat mag Poklepovic toch een apart plaatsje in de geel-blauwe geschiedenis opeisen. De 64-voudige Rode Duivel reageert emotioneel op het overlijden van zijn voorganger: “Luksa was geen concurrent, hij was een mentor en een vriend.”

De eerste buitenlander op de Freethiel was Luksa Poklepovic niet. Die eer moest hij aan zijn illustere landgenoot Bozidar “Bobby” Ranogajec laten. Toen SK Beveren in de zomer van 1967 voor het eerst naar de hoogste afdeling van het Belgische voetbal promoveerde onder leiding van de latere bondscoach Guy Thijs, werd Ranogajec weggehaald bij Dinamo Zagreb. Een onverdeeld succes werd zijn passage in Beveren niet. Ranogajec, een technische vaardige aanvallende middenvelder, was net iets té balverliefd om in het succesvolle Wase team te kunnen uitgroeien tot opvolger van de één jaar eerder aan Antwerp verkochte Wilfried Van Moer. Met het transfergeld dat de latere drievoudige Gouden Schoen opleverde, had Beveren liefst vijf spelers gekocht om samen met Jean en Omer Janssens, Freddy Buyl en Robert Rogiers de poort naar eerste klasse open te beuken.

Eén uur trainen goed voor contract

Ranogajec vertrok al na één jaar in Beveren, eerst naar Beerschot en later naar FC Beringen om op het eind van zijn carrière in de States nog goed geld te rapen bij Chicago Sting. Maar hij zette op Freethiel wel de traditie van buitenlandse spelers in, want één jaar na hem verscheen de rijzige doelman Luksa Poklepovic op het trainingsveld aan de Klapperstraat.

Poklepovic, toen 23, had bij de Joegoslavische topclub Hajduk Split al op zijn 17de zijn debuut in de basis gemaakt tijdens een wedstrijd tegen Partizan Belgrado. Na vijf seizoenen wist de getalenteerde keeper zich in Split nog steeds gebarreerd door Zdenko Vukasovic, die later in ons land bij Anderlecht, Gent, Cercle Brugge en Lokeren zou terechtkomen. Die situatie frustreerde hem enorm. Kwam daar nog bij dat in het communistische Joegoslavië van maarschalk Josip Tito voetballers pas vanaf hun 28ste verjaardag getransfereerd konden worden naar een club uit het Westen.

Poklepovic kon zo lang niet wachten. Hij emigreerde in 1967 naar Duitsland en speelde er een jaar op lager niveau bij een amateurclub uit de buurt van Kaiserslautern. Om zichzelf in 1968 dan bij SK Beveren aan te bieden. Hoewel hij in zijn vaderland UEFA-international was geweest, heerste in de Beverse bestuurskamer grote scepsis om hem een contract aan te bieden. Poklepovic kreeg van coach Guy Thijs uiteindelijk welgeteld één training om zich te bewijzen. Een uur lang werd hij onder het spiedende oog van Thijs aan een spervuur van schoten onderworpen door Jean Janssens. “Pak hem maar, dan zijn we voor vijf jaar gerust”, zou de latere Gouden Schoen volgens de overlevering aan het bestuur hebben gezegd.

Europese stunt tegen Valencia

Het bleken profetische woorden, want Luksa Poklepovic zou inderdaad vijf seizoenen bij SK Beveren blijven, waarvan vier als onomstreden titularis. Eerst onder Guy Thijs en later onder Ward Volckaert, met zijn voorganger André Van Esbroeck nog een tijdlang als zijn vaste doublure. Vooral in zijn derde seizoen vierde Luksa Poklepovic triomfen met Beveren, dat zich in 1970 met een vijfde plaats in de eindrangschikking voor het eerst van een Europees avontuur had verzekerd.

In de toenmalige Jaarbeursstedenbeker, de voorloper van de UEFA-Cup die ondertussen ook al opging in de Europa League, mocht het “Kleine Anderlecht” - zoals SK Beveren toen werd genoemd - het meteen opnemen tegen een Europese grootheid, FC Valencia. Het scheelde overigens weinig of Luksa Poklepovic had die confrontatie moeten missen. De Spaanse douane liet de Joegoslavische “vluchteling” niet van het vliegtuig stappen. Hij moest onverrichterzake naar België terug, om er alsnog een geldig visum te versieren en op de dag van de wedstrijd terug in Valencia te geraken.

In het Estadio Mestalla zouden ze dat geweten hebben. Valencia, met de legendarische Real-vedette Alfredo di Stefano als trainer, wist Poklepovic niet één keer in verlegenheid te brengen. De plaatselijke vedette José Claramunt werd door Robert Rogiers aan de ketting gelegd en Hugo De Raeymaeker zorgde in het slotkwartier voor een sensationele 0-1 zege van Beveren. In de terugwedstrijd op het Antwerpse Kiel - want de Freethiel was afgekeurd voor Europees voetbal - hield Poklepovic nog maar eens stand. Andermaal was het De Raeymaeker die voor een voorsprong zorgde. Beveren betaalde op het eind nog bibbergeld toen Freddy Buyl een voorzet in eigen doel verlengde, maar de onvergetelijke kwalificatie kwam niet meer in gevaar.

In de tweede ronde sneuvelde Beveren tegen het Londense Arsenal. Op Highbury had Luksa Poklepovic een strafschop van Charlie George gestopt, maar moest hij zich toch vier keer omdraaien. Na een 0-0 op het Kiel stapte Beveren met opgeheven hoofd uit de Europese arena.

Plaats maken voor Jean-Marie

Bij de start van het seizoen 1971-72 werd een veelbelovende keeper door trainer Volckaert rechtstreeks van de UEFA-juniores in de A-kern gedropt. Zijn naam: Jean-Marie Pfaff. Een enorm talent, had iedereen met een beetje verstand van voetbal meteen gezien. Ook Luksa Poklepovic.

Maar Jean-Marie moest geduld oefenen. In die tijd mochten er slechts 13 spelers op het scheidsrechtersblad worden ingeschreven, de twee wisselspelers waren doorgaans veldspelers. Zo gebeurde het dat Luksa Poklepovic tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge geblesseerd naar de kant moest en dat zijn plaats onder de lat werd ingenomen door Robert Rogiers. Die speelde de match van zijn leven, Beveren won met 1-0 en Rogiers werd in triomf rondgedragen.

Het was evenwel één van de weinige hoogtepunten van een zwart seizoen, dat Beveren als laatste afsloot met een pijnlijke degradatie. Door de blessure van Poklepovic had de jonge Pfaff in doel op het eind van het seizoen in een wedstrijd op Racing White zijn kans gekregen en gegrepen. In tweede klasse stoomde Beveren met de latere Rode Duivel in doel rechtstreeks naar de titel. De nieuwe trainer Rik Matthys gebruikte Poklepovic nog amper. Alleen in het seizoenbegin verving hij Pfaff gedurende enkele wedstrijden nadat die in Tongeren een pinkbreuk had opgelopen. In de topmatch op SV Waregem, dat samen met Beveren was gedegradeerd en opnieuw zou promoveren, had de Joegoslaaf echter een offday. Het werd 5-1 aan de Gaverbeek. Poklepovic kreeg de zwartepiet toegeschoven en zou uiteindelijk met stille trom verdwijnen.

In zijn vaderland speelde Luksa Poklepovic nadien nog twee seizoen bij FK Sibenik, om vervolgens naar Griekenland uit te wijken en er bij OFI Kreta en PAS Giannina nog enkele succesvolle seizoenen aan vast te breien.

Volledig scherm Jean-Marie Pfaff herinnert zich Luksa Poklepovic als een gentleman. "Hij stond me met raad en daad bij." © BELGA

Pfaff: “Hij gunde mij mijn doordraak”

Jean-Marie Pfaff (68) bewaart niets dan goede herinneringen aan zijn voorganger. De 64-voudige Rode Duivel reageerde aangeslagen en emotioneel toen we hem van Poklepovic’ overlijden op de hoogte brachten.

“Luksa was een fantastische man”, weet Jean-Marie. “Eigenlijk heb ik mijn doorbraak grotendeels aan hem te danken. Nadat ik bij de A-kern kwam, heeft hij hard aan mijn stijl als doelman gewerkt. Hij was het die mij leerde zweven, wat nadien één van mijn sterke punten werd. Op training moest ik achter zijn doel postvatten en hem trachten te imiteren, maanden aan een stuk. Hij was tien jaar ouder dan ik, maar hij gunde het mij dat ik doorbrak en zijn plaats innam. Hij was geen concurrent, hij was een mentor en een echte vriend. Luksa woonde met zijn vrouwtje op een appartement niet ver van waar ik school liep, ik herinner me hoe hij vanop zijn balkon altijd vriendelijk zwaaide naar me. En op training, in wat gebroken Engels zoals ikzelf later gebroken Duits sprak in mijn eerste maanden bij Bayern, stond hij me met raad en daad bij. Een gentleman.”