Heymans zag het helemaal mislopen voor Waasland-Beveren: “Zelfs als Bostyn alle ballen doorliet, hadden we verloren”

“Ik ben heel teleurgesteld, dit valt moeilijk te beschrijven”, aldus Heymans na de 1-5 pandoering. “Vooral de manier waarop is frustrerend. We slikten heel wat doelpunten door individuele fouten. Zulte Waregem moest niet eens op het beste niveau acteren om hier vijf goals te scoren. Vijf is ook echt te veel.” Zulte Waregem-doelman Louis Bostyn zat wel in goeie vorm. “We hebben al meer kansen kunnen creëren dan de vorige wedstrijden, maar we moeten die ook kunnen afwerken. Nu ja, had Bosty alle ballen binnengelaten, hadden we nog niet gewonnen.” De vele wijzigingen in de opstelling -sommigen noodzakelijk- konden een verklaring zijn. “De jongens die er nu ingezet zijn, zijn altijd klaar geweest. Uiteraard missen ze wat automatismen, maar dit was de keuze van de coach. Het idee erachter was goed, maar wij hebben het niet laten zien.”