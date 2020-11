Het is van moeten voor Waasland-Beveren: “November is een cruciale maand”

“Of dit moneytime is? Dat is een groot woord", aldus Hayen. “Het klopt wel dat het een belangrijk vijfluik is.” Met achtereenvolgens Eupen, Cercle Brugge, Sint-Truiden, Moeskroen en KV Mechelen moeten de Leeuwen dringend punten pakken. “We beseffen dat we nu de ploegen treffen die meer in onze buurt zitten, daarna wacht ons een zware decembermaand.” En dus mogen we ook de nieuwe patron op het middenveld, Georges Mandjeck op het veld verwachten. Tegen AA Gent kreeg hij rust, omdat hij nog steeds met een achterstand kampte. “Hij had meer trainingsarbeid nodig dan die twee dagen die we hem vóór de wedstrijd tegen Gent konden geven. Deze week heeft hij heel goed kunnen recupereren van de inspanningen en is hij inzetbaar. Dat is belangrijk, want je zag het verschil tussen de wedstrijd tegen Genk mét Georges en die tegen Gent zonder. Hij kan de controle houden op en sturing geven aan het middenveld.”