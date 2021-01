Georges Mandjeck (Waasland-Beveren) wil weg van zeventiende plaats: “Belgische competitie is veel zwaarder dan velen denken”

VOETBAL 1APuntenloos teruggekeerd uit Sclessin maandagavond, en naar de zeventiende plaats in de rangschikking teruggevallen door het gelijkspel van Cercle Brugge op Beerschot woensdagavond: voor Waasland-Beveren is het geen vruchtbare week geworden. Zaterdag moet er tegen Zulte Waregem geoogst worden om niet opnieuw in het sukkelstraatje te belanden. “Je kan in België elke wedstrijd winnen, maar ook verliezen”, weet inmiddels ook Georges Mandjeck.

Op het Beverse middenveld zet Mandjeck, 32 jaar, sinds twee maanden de lijnen uit samen met Leonardo Bertone. De ervaren Kameroener is absoluut nog niet te spreken over wat hij sinds zijn komst naar Freethiel bereikte of kon tonen. “Ik kan niet tevreden zijn”, windt Mandjeck er geen doekjes om. “Misschien hadden we collectief een goede periode, waarin we vijf wedstrijden op rij niet verloren en dertien punten pakten, maar het kan en moet nog veel beter. Maandag, in Luik, stonden we goed en waren we zeker niet de mindere van Standard, maar zij waren wel veel efficiënter. Dan mag je misschien goed gespeeld hebben, toch kan je daar niet blij om zijn.”

Met Zulte Waregem en Moeskroen komen er voor Waasland-Beveren nu twee uiterst belangrijke wedstrijden aan. “Ik tracht zo veel mogelijk matchen op televisie te bekijken”, zegt Mandjeck. “Dus ja, ik weet wel één en ander van onze komende tegenstanders. Maar ik heb vooral geleerd dat de Belgische competitie veel zwaarder is dan velen denken. Ze lijkt op de Duitse, vind ik, met dat voortdurend op en af rennen. Ik hou daar wel van, ja. Je kan in België elke wedstrijd verliezen, maar ook elke wedstrijd winnen. Zaterdag moeten we dus weer als een blok de punten trachten te pakken.”

Winnaar van de Afrika Cup

Mandjeck kwam met veel adelbrieven naar Freethiel. De verdedigende middenvelder won met de ‘Ontembare Leeuwen’ van Kameroen de Afrika Cup in 2017. Van toenmalig bondscoach Hugo Broos mocht hij in de finale tegen Egypte tijdens de hectische slotminuut invallen en de triomf op het veld meebeleven in een team met Fabrice Ondoa, Collins Fai, Michael Ngadeu en Sébastien Siani. Naast vijftig interlands voor Kameroen prijken op clubniveau op zijn cv een pak grote namen: VfB Stuttgart, FC Kaiserslautern, Rennes, Auxerre, FC Metz, Sparta Praag en Maccabi Haïfa. “Ik legde inderdaad al een stevig parkoers af, maar net daarom mag ik niet op mijn lauweren rusten en moet ik er voor zorgen dat ik ook bij Waasland-Beveren een succesverhaal help schrijven”, bedenkt Mandjeck. “Je kan als voetballer nooit tevreden zijn na een nederlaag, daarom was ik niet zo welgezind maandagavond in Luik.”

“We konden er veel te weinig diepgang in het spel leggen. Dat was ook mijn fout, al ben ik in de eerste plaats een ballenafpakker op het middenveld. En dat lukte me ook veel minder dan ik gehoopt had. Een slechte dag, zeg maar. Tegen Zulte Waregem moet het veel beter”, besluit Mandjeck.